Gastgeber BSV Ostbevern holt drei Mal Gold

Neben dem Lob der Gastvereine für eine gute Organisation durfte sich die Kegelsportabteilung des BSV Ostbevern als Ausrichter der Westfälischen Jugend-Meisterschaften auch über Erfolge des eigenen Nachwuchses freuen. „Der erste Teil der Titelkämpfe war eine schöne Sache“, resümiert BSV-Trainer und Mitorganisator Johannes Hornig. „Mit der Premiere als Ausrichter sind wir recht zufrieden. An kleinen Details werden wir noch arbeiten bis zur Fortsetzung der Titelkämpfe am 9. und am 16. Februar.“

Der BSV konnte bei den Jungen und Mädchen nicht nur gut mithalten, sondern holte drei Goldmedaillen und einen dritten Rang. Der Verein richtet im April und Mai im Eastside auch die Westdeutschen Meisterschaften aus. Sich dafür zu qualifizieren, war für die 54 Starter am ersten Wochenende der Titelkämpfe auf westfälischer Ebene das Ziel. „In den Endläufen im Einzel müssen unsere Mädchen noch zulegen in der nächsten Woche“, erklärt Hornig. Das Positive überwog aber, fast alle BSV-Kegler schafften die Qualifikation.

Sieg mit 503 Holz

Gleich am ersten Tag der westfälischen Titelkämpfe gewann der BSV durch Janek Hornig / Tim Höppener-Loevenich die erste Goldmedaille im U 18-Paarkampf. Das Duo siegte mit 503 Holz. Ebenfalls für Ostbevern traten David Ender (SC Reckenfeld) und Nick Renner (TG Klafeld-Geisweid) als Gastkegler an und erreichten mit 456 Holz den dritten Rang. Diese beiden Paare und zwei weitere haben sich unter den sieben Startern für die Westdeutsche Jugendmeisterschaften qualifiziert.

Großer Vorsprung

Gold holten auch Ayen Buddendieck/Niklas Verenkotte im U 14-Paarkampf. Mit 420 Holz lagen sie deutlich vor der Konkurrenz. In dieser Disziplin vertreten die beiden BSV-Kegler ihren Verein bei den „Westdeutschen“. Ebenfalls Gold und damit der westfälische Meistertitel ging an Nina Hornig/Hanna Schräder. Nach anfänglichen Schwierigkeiten behauptete sich das junge BSV-Duo der U 14 mit 274 Holz knapp vor der Konkurrenz. Offen ist noch, ob dieses Ergebnis zum Weiterkommen reichen wird.

Tickets schon sicher

Die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft haben Janek Hornig (634 Holz) und Tim Höppener-Loevenich (624) durch ihre Resultate im Vorlauf des U 18-Einzelwettbewerbs bereits sicher. Der Endlauf findet am Samstag (9. Februar) statt. Ayen Buddendieck (649 Holz) und Niklas Verenkotte (639) lösten als Sieger und Zweitplatzierter im Vorlauf der U 14 ebenfalls das Ticket. Kilian Keuper verpasste in seinem ersten Wettkampf die Qualifikation. Die Titel auf westfälischer Ebene werden am kommenden Sonntag vergeben – mit guten Chancen für die BSV-Starter.

Im Endlauf sind auch Hanna Schräder als Vorlaufe-Erste der U 14 mit der persönlichen Bestleistung von 532 Holz und Nina Hornig mit 445 als Dritte vertreten.