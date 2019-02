Bei zwei Nachwuchsteams des BSV Ostbevern ist am vergangenen Wochenende schon eine Entscheidung gefallen. Bei zwei weiteren wird es am kommenden Wochenende ernst. Die U 18-Volleyballerinnen haben das Ticket für die Westdeutsche Meisterschaft gelöst. Die U 14-Mädchen sind bereits nach dem ersten Qualifikationsdurchgang ausgeschieden. Die U 20- und U 16-Juniorinnen schmettern am Sonntag in der entscheidenden zweiten Quali-Runde ums Weiterkommen.

Für die U 18 hat sich die weite Fahrt nach Wachtberg nahe Bonn gelohnt. In der Qualifikation B belegte das NRW-Liga-Team den ersten Platz in seiner Gruppe und hat sich damit für die „Westdeutsche“ Mitte März in Schwelm qualifiziert. Nach einem überraschend klaren 2:0 (25:20, 25:15) gegen den USC Münster und einem knappen 2:0 (25:22, 28:26) gegen den SV Wachtberg war schon klar, dass die Ostbevernerinnen es geschafft haben. Zum Abschluss gegen die TG Schwelm sicherten sie sich mit 2:1 (25:15, 14:25, 17:15) den ersten Gruppenplatz und damit eine günstigere Setzposition bei der Westdeutschen Meisterschaft.

Trainer Stefan Klotz war begeistert vom „Teamgeist und von der Entschlossenheit“ seiner Spielerinnen. Die gehören zum Großteil zur zweiten Frauenmannschaft. In der U 18 spielen Franka van der Veer, Melina Heitkötter, Eliza Carneim, Leonie Ottens , Amelie Ahmerkamp, Marie Kolkmann, Laura Schlautmann, Rahel Reinhardt, Hannah Spahn und Amelie Heymer.

Die U 14-Mädchen des BSV landeten in der Qualifikation A auf dem dritten Gruppenplatz. Somit verpassten sie den Einzug in die Qualifikation B. Nach einem 2:1-Sieg gegen Gastgeber Union Lüdinghausen (17:15 im Tiebreak) folgten zwei 0:2-Niederlagen gegen den TV Werne und den VC SFG Olpe.

Für die U 14 ist die Saison jetzt beendet. „Es war das erste Jahr in der Oberliga. Die Mädchen haben es prima hinbekommen“, sagt BSV-Abteilungsleiter Dominik Münch.

Die U 20-Volleyballerinnen aus Ostbevern haben in der entscheidenden Qualifikationsrunde B am kommenden Sonntag ab 11.30 Uhr Heimrecht. In der Beverhalle trifft der NRW-Ligist auf die drei Oberligisten VCE Geldern, SC Hennen und SV BW Sande. Die ersten beiden Teams dieser Gruppe lösen das Ticket für die Westdeutsche Meisterschaft. „Unsere Mannschaft hat schon einige WDMs gespielt und will unbedingt wieder dabei sein“, betont Münch. Aus dem ersten Damenteam (3. Liga) sind Anna Dreckmann und Jana Rolf dabei.

Die weibliche U 16 des BSV ist in der Qualifikation B klarer Außenseiter. In Minden spielt der Oberligist am Sonntag gegen die NRW-Ligisten PTSV Aachen und 1. VC Minden sowie gegen Datteln. „Das wird richtig hart“, weiß Münch – zumal Leonie Ottens (WVV-Lehrgang) und Judith Bisping (Fingerbruch) fehlen.