Trotz der ersten Saisonniederlage (1:3 beim MTV Hildesheim) führt der USC Münster II die Tabelle der 3. Liga West mit acht Punkten Vorsprung an. Daran, dass der mit ehemaligen Erstliga-Spielerinnen gespickte Tabellenführer den Meistertitel in die Domstadt holen wird, besteht bei der Konkurrenz kein Zweifel.

Dennoch dürfen sich die Verfolger nun wieder begründete Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Liga machen; denn die USC-Reserve nimmt nicht an der Vorlizenzierung für das Bundesliga-Unterhaus teil. „Wir sind überrascht davon, dass sie sich nicht die Möglichkeit zum Aufstieg offenhalten wollen“, erklärte BSV-Trainer Dominik Münch auf WN-Anfrage. Denn: Nur wer beim Vorlizenzierungsverfahren dabei ist, besitzt noch bis zum 2. Mai die Chance, sich zu entscheiden, ob er nach einer sportlichen Qualifikation von seinem Aufstiegsrecht Gebrauch machen möchte.

Die Vereinigung der Bundesliga-Vereine (VBL) gab in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt, dass sich aus der 3. Liga West lediglich der BSV Ostbevern (2.), VC Allbau Essen (3.), SC Sorpesee (4.) und MTV Hildesheim (6.) bis zum Stichtag am 1. Februar für eine Vorlizenzierung gemeldet haben. Neben dem USC Münster II verzichtete auch der Tabellenfünfte SSF Fortuna Bonn darauf.

Im Klartext: Der Vizemeister der 3. West steigt 2018/19 in die 2. Volleyball-Bundesliga auf – vorausgesetzt, er erfüllt auch die wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Münch: „Die VBL hat uns 2018 bestätigt, dass unser Antrag genügt hätte.“

Sollten die Blau-Weißen die ausstehenden vier Heimspiele (gegen Aasee, Emlichheim II, Hildesheim sowie Cloppenburg) und zwei Auswärtsmatches (in Sorpesee und Bonn) gewinnen, haben sie das Erstzugriffsrecht.

„Es besteht hohes Interesse an der 2. Liga“, sagt Teammanager Andreas Schneider, der wie Karl Piochowiak und Norbert Horstmann am Samstag an einem Info-Lehrgang in Berlin teilnahm. Ein farblich abgehobener Belag wurde in der Beverhalle bereits verlegt. Münch strebt im Frühjahr die nötige Trainerlizenz für die 2. Liga an. Und auch auf der Sponsorenseite wurde in den zurückliegenden Monaten zugelegt. Allerdings bleibt im BSV-Kader abzuklären, ob Abitur, Studium und berufliche Anforderungen den Sprung in die zweithöchste deutsche Liga sinnvoll erscheinen lassen.

Für Unbehagen sorgte die VBL-Mitteilung derweil bei USC-Sportdirektor Axel Büring: „Ich bin überrascht. Wir hatten das anders vorbesprochen und wollten am Lehrgang teilnehmen.“