Mit unterschiedlichen Vorzeichen treten die beiden Männermannschaften des TC Ostbevern an diesem Spieltag der Tennis-Hallenrunde an. Während die Herren I in der Bezirksliga knapp vor den Abstiegsplätzen rangieren, dürfen die Herren II ( Kreisliga ) mit einem Sieg und einem Unentschieden im Gepäck sogar einen Blick in Richtung Tabellenspitze wagen.

Trotz des beachtlichen 3:3 beim aktuellen Tabellenprimus GW Ahaus zum Saisonstart muss die Erstvertretung um Mannschaftsführer Kevin Kitzinski noch einige Punkte sammeln, um den Abstieg zu verhindern. Schwer wird es am Samstag (14 Uhr) beim Tabellendritten BW Stadtlohn, der mit Robin Möllers und Tibor Vortkamp an den Spitzenpositionen über zwei hocheingestufte Akteure verfügt. Dennoch liebäugelt Kitzinski mit seinen Teamkollegen Sebastian Lensing, Johannes Hundt und Lukas Peschke zumindest mit einem weiteren Unentschieden. „Wir können ganz gut mit der Außenseiterrolle umgehen und versuchen zudem, mit starken Doppeln zu punkten“, erklärt der 24-Jährige.

Die TCO-Zweite reist am Samstag (17 Uhr) zum bislang verlustpunktfreien Tabellenzweiten RW Mettingen III. Mit einem Sieg können die Ostbeverner die Gastgeber überholen. Sebastian Tebbe und Maximilian Kitzinski stehen bereits als feste Größen im Team fest, während die anderen beiden Positionen nach den letzten Trainingseinheiten besetzt werden.