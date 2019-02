Die Damen I stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld der Bezirksliga . Mit einem Sieg am Sonntag (12 Uhr, Tennishalle Ostbevern) gegen den Tabellennachbarn Westfalia Westerkappeln II können sie einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

„Wir wollen den Heimvorteil nutzen, auch wenn Westerkappeln an Position eins bärenstark ist“, sagt Astrid Aumann. Neben der Mannschaftsführerin stehen Katharina Herweg, Sabrina Wendland, Saskia Schafberg, Katharina Frye, Frauke Aumann, Marina Lauvers, Claire Kunstleve und Simone Evels im Kader.

Parallel zur Erstvertretung erwarten die Damen II im Bezirksklassen-Duell die TG Selm. Die Gäste sind aufgrund der Leistungsklassen-Einstufung favorisiert und wollen mit einem Sieg den TCO in der Tabelle überflügeln. Kristin Bücker, Ella Simon, Clarissa Hülsmann und Janine Wansing werden alles dafür tun, um zumindest ein Unentschieden zu erreichen.

Am Samstag wollen die Damen 30 ab 13 Uhr in eigener Halle gegen BW Greven in der Erfolgsspur bleiben. Nach vier Spieltagen liegt das Cord-Team mit einem Sieg und drei Unentschieden in einer äußerst ausgeglichenen Bezirksliga-Gruppe ungeschlagen auf Platz zwei.

Zwei Punkte sind es aber auch nur bis zu den Abstiegsrängen. Mit einem weiteren (Teil-)Erfolg können sich die Ostbevernerinnen vor den letzten Spieltagen ein Polster zulegen. Simone Gerding, Karin Finke, Karin Walbelder und Astrid Struffert sollen bereits in den Einzeln den Grundstein zum Sieg legen.