3:1 gegen BW Aasee – BSV Ostbevern vergrößert den Vorsprung

Ein Handballspiel dauert netto 60 Minuten, ein Basketballmatch 40. Beim Fußball sind es etwas mehr als 90 Minuten. Da können die Vereine und Zuschauer gut planen. Beim Volleyball ist das etwas anders, weil über drei Gewinnsätze gespielt wird. Ein 3:0 ist schön für die siegreiche Mannschaft, aber nicht unbedingt für den Unterhaltungswert. So gesehen haben die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Samstagabend eine geschickte Lösung gefunden, sich aus diesem kleinen Dilemma zu befreien.

Mit einem sehr starken Auftritt und drei sehr souveränen Satz-Erfolgen gewannen sie vor rund 200 Zuschauern in der Beverhalle gegen den Erzrivalen Blau-Weiß Aasee mit 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:15). Natürlich haben sie den dramatischen dritten Durchgang nicht absichtlich verloren, für die Stimmung war das aber nicht übel – und ganz sicher auch nicht für den Getränkeumsatz.

Volleyball: BSV Ostbevern gewinnt 3:1 gegen BW Aasee 1/59 In der 3. Liga West gewannen die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern mit 3:1 gegen BW Aasee. Foto: Ralf Aumüller

Was noch wichtiger ist: Durch den Prestigeerfolg im Münsterland-Derby sieht die Tabelle der 3. Liga West für den BSV richtig gut aus. Weil Sorpesee klar beim USC Münster II verloren hat, liegt Ostbevern auf Rang zwei, dem Aufstiegsplatz, fünf Punkte vor dem Dritten. Fünf Partien vor Saisonende und direkt vor zwei weiteren Heimspielen in Folge gegen Union Emlichheim II (2. März, 20 Uhr) und gegen den MTV Hildesheim (10. März, 16 Uhr) sind das blendende Aussichten.

Gegen Aasee hätten die BSV-Frauen auch glatt mit 3:0 gewinnen können. Gefahr, noch eine zweiten Satz und damit einen Punkt zu verlieren, bestand aber nicht. Mit druckvollen Aufschlägen ließen sie dem Gast in den ersten beiden Sätzen kaum Zeit zum Luftholen. Nach einer 15:11- und 17:12-Führung im dritten Abschnitt schien alles auf ein 3:0 hinauszulaufen.

Wie stark auch Aasee mit seiner mutigen und forschen Spielweise auftrumpfen kann, zeigte das Team in der Schlussphase dieses Satzes. Die war allein schon das Eintrittsgeld wert, nicht nur wegen der Spannung und der vielen langen Ballwechsel. Grandios der Endlos-Schlagabtausch beim 24:24. Den gewann der BSV, doch Aasee siegte noch mit 27:25. Im letzten Satz waren über 14:3 und 22:11 die Verhältnisse schnell wieder geradegerückt.

„Ich freue mich, dass wir nach langer Zeit gegen Aasee mal wieder drei Punkte geholt haben“, sagte Dominik Münch. „Die Mädels waren ein bisschen geknickt, dass ich nach dem dritten Satz so laut geworden bin“, berichtete der BSV-Trainer. „Aber da haben wir nicht mehr 100 Prozent investiert, und ich habe auch an den Bezirkspokal am Sonntag gedacht.“ Münch wusste aber auch: „Ich fand es unnötig, dass es vier Sätze geworden sind. Aber für die Zuschauer war es nicht schlimm.“

BSV: L. Dreckmann, Rolf, Horstmann, A. Dreckmann, Silge, Eggenhaus, Roer, Rüdingloh, Tewinkel, Auen, van der Veer, Ritt, Seidel.