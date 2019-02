Einen Tag nach dem 3:1-Sieg in der Meisterschaft gegen BW Aasee bestritten die BSV-Volleyballerinnen zwei Spiele im Bezirkspokal . Der Drittligist gewann zunächst mit 3:1 (18:25, 25:14, 25:7, 25:13) gegen Bezirksligist SG Sendenhorst und verlor dann mit 1:3 (33:35, 25:18, 24:26, 23:25) gegen Ligakonkurrent ASV Senden .

Die Enttäuschung über das Aus in diesem Wettbewerb hielt sich bei den Ostbevernerinnen in ganz engen Grenzen. Dominik Münch formulierte es so: „Wir sind schön zufrieden ausgeschieden.“ Der BSV-Trainer erklärte: „Es war ein schöner Spieltag, es hat allen Spaß gemacht. Unsere vier Mädels aus der zweiten Mannschaft haben viel gespielt. Weiterzukommen war uns nicht so wichtig.“

Aus dem Kader der Ersten fehlten neben den verletzten Andrea Mersch-Schneider und Maren Flachmeier auch Jana Rolf und Wiebke Silge. Lena und Anna Dreckmann kamen erst zur zweiten Begegnung.

Zum Auftakt gegen Gastgeber Sendenhorst „waren wir im ersten Satz zu übermotiviert und haben zu viele Fehler gemacht“, so Münch. „Dann haben wir das Spiel kontrolliert.“ Gegen den ASV Senden hat der Coach viel gewechselt und viel probiert. „Senden war in guter Besetzung und hat den Sieg mehr gewollt als wir“, sagte Münch. Die drei Sätze, die der BSV verloren hat, waren äußerst eng.