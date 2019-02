Gerade einmal 54 Minuten reichten der zweiten Damenmannschaft des BSV Ostbevern für den 3:0 (25:15, 25:9, 25:16)-Sieg in der Beverhalle gegen den TV Jahn Rheine . Zwar hatten die Landesliga-Volleyballerinnen schon das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen, hatten aber trotzdem großen Respekt. Sie zeigten sich sehr konzentriert.

Der BSV-Zweiten fehlten Carina Gockel, Eliza Carneim, Amelie Ahmerkamp und Leonie Ottens. Daher verstärkten Laura Schlautmann und Rahel Reinhardt aus der dritten Mannschaft den Kader.

Zu Beginn blitzte der starke Mittelangriff der Gäste zwei Mal auf, wurde danach aber durch den Ostbeverner Block komplett abgemeldet. Dass es Rheine zudem nicht gelang, aus der Annahme heraus Druck zu entwickeln, spielte den Gastgeberinnen zusätzlich in die Karten.

Mitte des dritten Satzes kamen Schlautmann und Reinhardt zu ihrem ersten Landesliga-Einsatz. „Sie haben sich nahtlos eingefügt“, lobte BSV-Trainer Stefan Klotz. Da die gesamte Partie nur von einer einzigen Auszeit unterbrochen wurde, „konnte sich die Mannschaft so richtig in einen Flow spielen und hat dies sichtlich genossen“, so der Übungsleiter.

Nun kommt es gegen Coesfeld (Freitag, 19 Uhr, in Coesfeld) und Saxonia Münster (Sonntag, 12 Uhr, in Emsdetten) zu den entscheidenden Spielen. „Dabei wird sich zeigen, ob wir im Rennen um den zweiten Platz noch ein Wörtchen mitreden können“, so Klotz.