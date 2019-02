Emsiges Treiben herrschte an den Tischtennisplatten in der Turnhalle der Ambrosius-Grundschule bei den Mini-Meisterschaften auf Ortsebene. Mit 52 Jungen und Mädchen war die Teilnehmerzahl überraschend hoch. Die Erwartungen von BSV-Abteilungsleiter Markus Redbrake und den zahlreichen Helfern wurden weit übertroffen. „Das Turnier hat nicht nur uns, sondern sicherlich auch den Kindern Spaß gemacht. Sie waren mit viel Freude und Engagement bei der Sache“, erklärte Redbrake.

„Die sonst üblichen Tränen hat es nur vereinzelt gegeben. Es wäre schön, wenn sich einige Kinder entschließen, dem Tischtennis treu zu bleiben und sich unserer Nachwuchsgruppe unter Lizenztrainer Benedikt Lauckmann anzuschließen und wir so auf absehbare Zeit wieder eine Jugendmannschaft stellen können“, so Redbrake. Die Mini-Meisterschaften werden auf Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene ausgetragen. Mitmachen dürfen alle Kinder, die noch an keinem Meisterschaftsspiel im Verein teilgenommen haben.

Die Sportart Tischtennis war für viele der 52 Mädchen und Jungen Neuland. Sie spielten in vier verschiedenen Altersklassen. In die Ostbeverner Mini-Meisterschaften eingebunden ist der sportliche Vergleich der Grundschulen St. Ambrosius und Franz-von-Assisi. Dieses Duell gewann die Assisi-Schule hauchdünn mit 23:21 Punkten und verteidigte somit den Wanderpokal. Die Trophäe für die teilnehmerstärkste Klasse ging an die 4b der Ambrosius-Schule mit acht Teilnehmern.

Markus Redbrake übergibt die Pokale zu einem späteren Zeitpunkt in den beiden Grundschulen. Der Tischtennis-Abteilungsleiter bedankte sich für die Werbung, die in den Schulen für die Mini-Meisterschaften gemacht wurde. Die Erstplatzierten der einzelnen Jahrgänge wurden mit Urkunden und Pokale geehrt. Sie haben sich für die Entscheidung auf Kreisebene qualifiziert. Die Ergebnisse:

Jungen Jahrgang 2010 und jünger: 1. Leo Mühlenhoff vor Yann Schepers, Linus Walbelder und Daniel Petersen. Mädchen Jahrgang 2010 und jünger: 1. Charlotte Walcher vor Kerstin Frönd, Elisa Lüttmann und Johanna Haase. Jungen Jahrgang 2008/2009: 1. Henri Schepers vor Maxim Petersen, Ole Peters und Nick Lemke. Mädchen Jahrgang 2008/2009: 1. Mona Brune vor Clara Struffert, Inga Schapmann und Finja Hovest-Ackermann.