Vier Tage volles Programm bei den Westfälischen Jugendmeisterschaften haben der Kegelsportabteilung des BSV Ostbevern viel Lob von den Gästen eingebracht. Der Verein richtet am 6./7. April, am 11./12. und am 18./19 Mai im Eastside auch die Westdeutschen Jugendmeisterschaften aus.

„Wir werden uns rechtzeitig auf das zweite Event, das uns der Kegelverband übertragen hat, vorbereiten und einschwören. Das Lob der Gäste nach den Westfälischen Meisterschaften haben wir gerne entgegengenommen. Ich bin mir sicher, dass wir auch die kommenden Aufgaben gemeinsam in der Abteilung stemmen werden“, erklärte Johannes Hornig.

Der engagierte Jugendtrainer und Mitorganisator der „Westfälischen“ hatte doppelten Grund zur Freude: über den Ablauf der Veranstaltung und über die Ergebnisse seiner Schützlinge, die sich für die Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert haben. Sechs Mal Gold und vier Mal Bronze zeigen, wie stark der BSV-Nachwuchs ist.

Am Schlusstag holten die Ostbeverner noch eine Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb der U 14 (B-Jugend). Mit 2374 Holz sicherte sich das Team KV Westfalen I den Titel bei der Westfälischen Meisterschaft. Zu dem Quartett gehörten mit Ayen Buddendieck und Niklas Verenkotte zwei BSV-Aktive. Buddendieck war bester Kegler mit 629 Holz, Niklas Verenkotte kam auf 620.

Miguel Bannat (573) aus Minden und Eugeny Ksenzov (572) aus Klafeld-Geisweid ergänzten das siegreiche Team, das sich für die Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert hat. Die Sportfreunde Annen kamen auf 2281 Holz und belegten den zweiten Platz vor KV Westfalen II mit 1913 Holz.