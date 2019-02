Der Chef Markus Scharmann kennt kein Pardon

Das schöne Wetter tut auch Veranstaltern eines Hallenreitturniers gut. Diese Erfahrung durfte der Reitverein Vornholz machen. Während der drei Turniertage wurde das Kontingent an Startplätzen zu einem großen Teil ausgenutzt. Es gab diesbezüglich schon schlechtere Ergebnisse unterm Hallendach.

„Diesen Zuspruch nehmen wir gerne mit“, freute sich Turnierleiter Markus Scharmann , der mit seinem Team wieder alles dafür getan hatte, dass diese drei Tage reibungslos verliefen. Als Turnierreiter aber kannte Scharmann kein Pardon. Zusammen mit der neunjährigen Stute Clementine gewann Markus Scharmann die Springprüfung der Klasse L am Samstagabend. Dabei ging es in der Siegerrunde eng zu.

Sehr eng: Sechs der sieben Paare blieben fehlerfrei. Die schnellste Zeit legten Scharmann und Clementine mit 34,04 Sekunden vor. Anna Reckmeyer (Herzebrock-Rheda) mit Aliano (34,76) und Sara Algotsson Ostholt (Vornholz) mit Cesar (35,52) kamen noch am nächsten an das Siegerpaar heran und platzierten sich als Zweite und Dritte. Nur knapp dahinter reihte sich mit Frank Ostholt der nächste Lokalmatador ein, der Luvis in 35,87 Sekunden auf Rang vier brachte, vor Timo Malchus und Anna Nienaber (beide RV Geisterholz).

Für Scharmann war das die zweite Siegerschleife an diesem Abend. Mit Colonel Cruz gewann er in der Punktespringprüfung Klasse L. Hinter Henning Bultmann (Harsewinkel) und Napster reihten sich Lars Berkemeier (Albersloh) mit Caritana sowie Sara Algotsson Ostholt mit Cesar ein.

Erfolgreich unterwegs waren auch andere Reiter des Gastgebers: Kirsten Tüns musste mit Abahachi im Stilspringen der Klasse A für Reiter nur Andrea Frische (RV Oelde) und Camillo den Vortritt lassen. Dahinter folgten mit Nadine Fieber (RFV Gustav Rau Westbevern) mit Ratatouille, Anna Drees (Sendenhorst) mit Captain Jack Sparrow und Tanja Schalkamp (Warendorf) mit Choco Queen weitere Amazonen aus der Region. Dem standen die heimischen Junioren und Jungen Reiter in nichts nach: Mit der Wertnote 8,2 siegte hier Johann Scharffetter (RV Telgte-Lauheide) mit Romy Darling. Mit der Note 8,0 reihte sich die für Vornholz startende Schwedin Elin Almgren mit Tip Top auf Rang zwei ein. Greta Johannsmann (Milte-Sassenberg) komplettierte mit Consin und der Wertnote 7,8 das virtuelle Podium.

Das abschließende L-Springen entschied nach Stechen Robert Bäumker (Harsewinkel) mit Frechdachs für sich. Dahinter behaupteten sich wieder die lokalen Reiterinnen: Natalie Freye (Milte-Sassenberg) brachte Camillo und Eskada auf die Plätze zwei und drei, Johanna Horstmann (Alverskirchen-Everswinkel) mit Concorda, Eva Ellebracht (Vornholz) mit Pialotta und Laurien Epping (Telgte-Lauheide) mit Clopfer folgten dahinter.