Vor hohen Hürden stehen die beiden Herrenteams des TC Ostbevern am drittletzten Spieltag der Tennis-Winterrunde.

Die erste Mannschaft belegt in der Bezirksliga einen der beiden Abstiegsränge und erwartet am Sonntag um 12 Uhr den bislang ungeschlagenen Tabellenführer 1. TC Hiltrup III. Steffen Grimberg laboriert weiterhin an einer Armverletzung, sodass Sebastian Lensing erneut an der Spitzenposition antritt. Außerdem werden Lukas Peschke, Kevin Kitzinski, Johannes Hundt, Benedikt Tilke und Nils Müller versuchen, dem Ligaprimus Paroli zu bieten.

Die TCO-Zweite genießt in ihrem Kreisliga-Duell gegen den SC Nienberge am morgigen Samstag (13 Uhr) ebenfalls Heimrecht. Die Gäste sind noch verlustpunktfrei und gelten neben Mettingen III als heißer Aufstiegsfavorit. Mannschaftsführer Sebastian Tebbe sieht sein Team in der Außenseiterrolle und hofft, mit starken Leistungen eine Punkteteilung zu erreichen.

Die Herren 40 (Bezirksklasse) können in ihrer Heimpartie gegen Hohes Ufer Gremmendorf am Sonntag (12 Uhr) endgültig den Klassenerhalt sichern und ihr Punktekonto ausgleichen. Zwar bleibt die Personaldecke aus Verletzungsgründen dünn, doch Mannschaftssprecher Karl-Heinz Spahn ist davon überzeugt, sich mit einem Erfolg über die Münsteraner aller Abstiegssorgen zu entledigen.