Daniel Kimmina aus Westbevern trainiert den BSV Ostbevern

Der neue Trainer des BSV Ostbevern hat’s nicht weit zum Beverstadion. Bei schönem Wetter kann er sogar bequem mit dem Fahrrad kommen. Der Westbeverner Daniel Kimmina coacht ab dem Sommer den Fußball-B-Ligisten. Nach dieser Saison trennen sich – wie berichtet – der BSV und der aktuelle Übungsleiter Matthias Greifenberg.

Kimmina kickt bis zum Ende der laufenden Spielzeit noch bei seinem Heimatverein SV Ems Westbevern in der Kreisliga A. Am Sonntagabend wurde der 34-Jährige seiner künftigen Mannschaft im Beverstadion vorgestellt. „Matthias Greifenberg leistet gute Arbeit. Die wollen wir mit Daniel Kimmina fortsetzen“, erklärt Sven Frommer , der Sportliche Leiter des BSV.

„ Dass er zugesagt hat, ehrt uns. Dass er zugesagt hat, ehrt uns. “ Sven Frommer

Eher per Zufall sind Frommer und Abteilungsleiter Christian Gruhn auf den Westbeverner gekommen: über den ehemaligen Ostbeverner Stürmer André Klaas. Neben ihm als Chefcoach war Kimmina von 2013 bis 2015 bei Blau-Weiß Beelen in der A- und B-Liga spielender Co-Trainer. „Man kennt sich. Und ich habe gehört, dass Daniel als Spieler aufhören und Trainer werden möchte“, erklärt Frommer. „Dass er zugesagt hat, ehrt uns. Es gab auch noch einen klassenhöheren Bewerber.“ Der BSV sei eine „gute Adresse“, betont der Sportliche Leiter und zählt auf: „Die Strukturen passen. Wir haben eine super Anlage, drei Seniorenmannschaften bei den Männern und einen guten Unterbau. Alle Altersklassen in der Jugend sind besetzt.“

„ Ich habe mich für die Perspektive in Ostbevern entschieden. Ich habe mich für die Perspektive in Ostbevern entschieden. “ Daniel Kimmina

„Ich hatte noch weitere Optionen auf einen Trainerposten“, bestätigt Kimmina. „Darunter war ein A-Kreisligist. Ich habe mich für die Perspektive in Ostbevern entschieden.“ Frommer und der neue Coach sind sich einig: Mittelfristig solle die Rückkehr in die A-Liga gelingen. Im Vorjahr sind die Blau-Weißen abgestiegen. Zwei bis drei Jahre nennt Kimmina als Vorgabe. Der C-Lizenz-Inhaber bekommt zunächst einen Ein-Jahres-Vertrag. Beide Seiten wünschen sich aber eine längerfristige Zusammenarbeit.

„ Er weiß genau, was er will. Er weiß genau, was er will. “ Sven Frommer

Dass der Neue noch keine Erfahrungen als Chef an der Seitenlinie gesammelt hat, sondern nur als Jugend- und als Co-Trainer, ist für Frommer kein Problem: „Diese Erfahrungen hat er ja. Und er weiß genau, was er will.“

Selbst spielen will Kimmina nicht mehr. „Ich werde in diesem Sommer 35. Auch das Niveau in der Kreisliga A könnte ich noch halten, aber in der Saisonvorbereitung oder nach einem intensiven Spiel merkt man das Alter schon.“ Auflaufen würde er „nur in Notsituationen“.

Für die weiteren Planungen setzen sich Frommer, Gruhn und Kimmina im März zusammen. Der künftige Übungsleiter freut sich, dass Tobias Berger als Co-Trainer weitermachen wolle.