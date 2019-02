In zwei Spielen innerhalb von zwei Tagen holten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II vier von sechs möglichen Punkten. Es hätten noch mehr sein können gegen die beiden direkten Konkurrenten im Kampf um Platz zwei in der Landesliga . Bei der SG Coesfeld 06 verlor die Mannschaft von Stefan Klotz mit 2:3 (25:14, 17:25, 25:19, 19:25, 8:15). Gegen Saxonia Münster gewann sie mit 3:1 (15:25, 25:20, 25:20, 25:23).

In Coesfeld gönnte sich die BSV-Reserve nach dem klaren Sieg im ersten Satz eine Ruhepause im zweiten. „Diese Disziplinlosigkeit in der Abwehr darf in einem solchen Spiel nicht vorkommen“, schimpfte Klotz. Im dritten Durchgang fand die Coesfelder Abwehrformation kein Mittel gegen die von Mari Peters exzellent in Szene gesetzten BSV-Angreiferinnen. Statt die Euphorie mitzunehmen, begann der vierte Satz mit acht unerzwungenen Fehlern. Coesfeld nutzte die Gelegenheit und spielte sich in einen Rausch. Die Gäste kamen nicht mehr zurück.

In der Partie gegen Saxonia Münster waren zu Beginn beim Stand von 3:8 bereits beide BSV-Auszeiten aufgebraucht. Es dauerte 15 Minuten, bis die BSV-Zweite ins Spiel kam. Das Team drehte im zweiten Satz einen 2:5-Rückstand mit einer sattelfesten Abwehr zu einer 15:9-Führung. Im dritten Abschnitt erwischte Peters die Saxonia-Annahme auf dem falschen Fuß und brachte ihr Team mit 12:7 in Front. Das war die Basis für die 2:1-Satzführung. Nach einem Donnerwetter von Trainer Klotz in den Auszeiten beim 1:5 und 6:10 gewannen die Ostbevernerinnen trotz eines 16:20-Rückstands auch den vierten Durchgang.