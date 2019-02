Die Vorbereitungen für den Sassenberger Triathlon am 4. August (Sonntag) sind längst angelaufen. Änderungen stehen bei der 32. Auflage nicht an. So gibt es auch wieder den im Vorjahr eingeführten Rolling Start, der viel Zuspruch erhielt. Ansonsten bleibt es bei den Strecken und Distanzen, wie sie Teilnehmer und Zuschauer aus 2018 kennen.

Die Volksdistanz zieht in der Regel viele Hobbyathleten vor allem aus der Region an. Auf der Kurzdistanz geht es unter anderem wieder um die NRW-Meisterschaft und den Militär-Tri-Cup. Die Mitteldistanz und der Münsterland-Grand-Prix runden das Programm ab.

Neu ist nur die Zahl der Startplätze für die beliebte Mitteldistanz: Für dieses Jahr wurde sie um weitere 30 Plätze auf 90 erhöht. Die ersten 70 sind bereits vergeben. Seit der Öffnung des Anmeldeportals am 1. Fe­bruar liegen insgesamt fast 300 Anmeldungen vor. Eine Zahl, die sich sehen lassen kann – und die für das Ansehen des Sassenberger Triathlons spricht.