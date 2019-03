Der Countdown läuft. Aus den letzten fünf Spielen dieser Saison brauchen die BSV-Volleyballerinnen noch drei klare Siege (also 3:0 oder 3:1), um den zweiten Platz in der 3. Liga West und damit das Erstzugriffsrecht auf den Aufstieg in die 2. Liga recht sicher zu haben. Wahrscheinlich reicht auch weniger, weil sich die Verfolger noch gegenseitig die Punkte wegnehmen.

Deshalb aber hyperventiliert noch niemand in Ostbevern – bislang zumindest noch nicht. „Im Moment ist uns das wurscht“, sagt Trainer Dominik Münch . „Wir haben gerade andere Sorgen.“

Noch eine Verletzte

Vor dem Heimspiel am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Beverhalle gegen die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim hat sich die Verletztenliste verlängert. Maren Flachmeier (Schnittwunde) und Andrea Mersch-Schneider (Muskelfaserriss) fehlen weiterhin. Beide steigen jetzt erst wieder ins Training ein.

In dieser Woche ist Clara Tewinkel umgeknickt. Mit ihrer Blessur am Sprunggelenk fehlt die Außenangreiferin wohl einige Wochen. Sophia Eggenhaus und Carolin Auen waren krank, gehören aber zum Kader. Aus der zweiten BSV-Mannschaft verstärken wieder Franka van der Veer, Vittoria Ritt und Franziska Seidel das Aufgebot.

„ Wenn es jetzt mal anders läuft, kann uns das nicht schocken. Wenn es jetzt mal anders läuft, kann uns das nicht schocken. “ Dominik Münch

Trotz der regelmäßigen Ausfälle haben die BSV-Frauen 14 von 15 möglichen Punkten in den fünf Spielen 2019 geholt. Münch geht entspannt ins zweite Samstagabend-Heimspiel dieser Saison: „Wenn es jetzt mal anders läuft, kann uns das nicht schocken bei unserem Punktepolster.“

Emlichheim steht auf dem sechsten Platz. „Der Gegner kann befreit aufspielen, und er kann sehr guten Volleyball spielen. Das ist eine sehr kämpferische Mannschaft“, sagt der BSV-Coach über den Gast aus der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen. In der Hinrunde trumpfte die Reserve des Zweitligisten gegen Ostbevern im ersten Satz (25:6) richtig auf. Die anderen drei Durchgänge gewann der BSV.