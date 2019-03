Der Turnier-Zug im Kreisreiterverband Warendorf nimmt immer mehr Fahrt auf. Am Mittwoch und Donnerstag hatte der RV Geisterholz in seiner Reithalle am Oelder Geisterholz zum Late-Entry in der Dressur eingeladen. Auf der Zeittafel standen sechs Prüfungen, die an beiden Tagen bis in den schweren Bereich gingen.

Höhepunkt des ersten Turniertages war die Intermediaire I, eine mit zwei Sternen gekennzeichnete Dressur der Klasse S. Sie wurde von Janine Drissen (RV St. Georg Kevelaer) dominiert. Sie stellte Pharmaka’s Lord Lucky vors, einen Rheinländer Wallach von Lord Loxley aus einer Mutter von Lancer II. Sie erzielten 69,518 Prozent der erreichbaren Punkte. Claire-Louise Averkorn (ZRFV Appelhülsen) und Condio B wurden an fünfter Stelle notiert (67,544). Ihnen folgten Nicole Franzke (RFV Milte-Sassenberg) und Esperado S (67,412).

In der Dressurprüfung der Klasse S* gaben Bianca Nowag (RV Ostbevern) und Clóe der Konkurrenz das Nachsehen (69,365). Ihnen folgten Nicole Franzke (RFV Milte-Sassenberg) und Esperado S (69,008). Bianca Nowag und Clóe hatten bereits zum Auftakt des Turniers den zweiten Platz in der Dressurprüfung der Klasse M** belegt.

Mit drei Sternen dekoriert war am Donnerstag die Intermediaire II, in der Niklaas Feilzer (RFV Graf von Schmettow Eversael) der Konkurrenz mit Feedback vorauseilte. Für den Fidertanz/Sandro Hit-Sohn wurden 71,009 Prozent notiert. Bianca Nowag schloss sich bei der Platzierung wieder an zweiter Stelle an – dieses Mal mit Sir Hohenstein (70,570), einem Hannoveraner Wallach von Sir Donnerhall und Muttervater Hohenstein. Juan Manuel Vidal-Testal (RFV Milte-Sassenberg) und Utopia H reihten sich an fünfter Stelle in die Platzierung ein (69,474). Michaela Jordan (RV Ahlen) und Brunetti folgten auf Platz acht (68,728).

In der M*-Dressur landete Christine Baackmann (RFV Roxel) mit Fariba (WN 7.50) und Finley (WN 7.30) einen Doppelsieg. Ann-Kathrin Schulze Topphoff (RFV Gustav Rau Westbevern) und Financial Times As wurden Fünfte (WN 6.80).