Bezirksliga-Matches an der Seitenlinie der Frauen von Fortuna Walstedde hat Daniel Stratmann schon eine ganze Menge bestritten. Am Sonntagnachmittag coacht er erstmals eine Begegnung auf Westfalenliga-Niveau. Neuland für den B-Lizenz-Inhaber.

„Ob ich nervös bin? Das fragen Sie mich am besten am Sonntagmorgen noch mal. Im Moment noch nicht“, so seine spontane Antwort auf entsprechende Fragen. „Ich bin nicht bange, dass wir das Spiel verlieren könnten. Ich bin Optimist und habe viel Vertrauen in die Spielgeschwindigkeit der Damen.“

Dabei hat der Gegner aus dem Westmünsterland durchaus etwas vorzuweisen. Er ist seit Jahren eta­bliertes Mitglied der vierthöchsten deutschen Frauen-Liga, weist als Tabellensechster derzeit acht Zähler mehr als die Blau-Weißen auf und hat vor Wochenfrist die SG Telgte in einem Freundschaftsspiel mit 11:0 vom Feld geschossen. Und auch im Hinspiel behielt Billerbeck mit 2:1 die Oberhand.

Aber auch die BSV-Elf wusste in der Vorbereitung zu gefallen. Auf das 1:1 gegen GW Nottuln folgten Erfolge gegen den SV Herbern (4:1) und die Warendorfer SU (1:0). „Die Trainingsbeteiligung war ordentlich. Jetzt ist da viel Vorfreude, dass es endlich losgeht“, so der Neue.

15 Spielerinnen werden ihm am Sonntag zur Verfügung stehen. Hinter dem Mitwirken von Angreiferin Julia Mende und Torhüterin Anne Kemper (beide Oberschenkelprobleme) stehen noch Fragezeichen.

Klar ist aber auch, dass dieses Jahr wohl vier Vereine aus der Westfalenliga absteigen, da Germania Hauenhorst und die WSU in der Regionalliga auf verlorenem Posten stehen. Dies bedeutet, dass Ostbevern (10.) keines der hinter ihm platzierten Aufgebote vorbeiziehen lassen darf. Dabei befinden sich SV Kutenhausen/Todtenhausen (11.), SV Höntrop (12.) und SC Gremmendorf (13.) in Lauerstellung. Der Abstand zu Hohenlimburg (12.) ist schon beträchtlich.