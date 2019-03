In den vereinsinternen Duellen dieser B-Liga-Saison gab es für die Zweitvertretung des BSV Ostbevern gegen die eigene Erste nichts zu holen. Hatte sich die Elf von Trainer Matthias Greifenberg in der Hinrunde noch mit einem 3:0-Erfolg zufriedengegeben, so gewann sie das Rückspiel am Sonntag sogar mit 5:0 (2:0).

Hatte das erste Match noch bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen auf Naturrasen stattgefunden, mussten die Akteure diesmal intensiven Regengüssen auf dem Kunstrasen trotzen. Ein sehenswertes Freistoßtor von Michael Sanders (21.) ebnete dem Favoriten frühzeitig den Weg zum 13. Saisonsieg. Carsten Esser sorgte mit dem 2:0 (30.) für Klarheit. Daniel Horstmann traf mit einem Kopfball noch die Querlatte.

„Wir haben so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir wollten es nicht als Derby angehen, sondern es als ein Spiel gegen eine Mannschaft ansehen, die im Mittelfeld steht“, so Greifenberg. „Wir haben der Zweiten das Leben schwer gemacht, indem wir tiefer standen und es mit schnellen Kontern versucht haben.“

Esser in Abstaubermanier (47.), Sanders nach einer Stunde per Linksschuss und Steffen Cramer mit einem Freistoß (89.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Auf der Gegenseite vereitelte Tobias Jürgens zwei gute Einschussmöglichkeiten.

BSV II: S. Stadtmann – Peschke (46. Dräger), Dertenkötter, Nölting (17. Cord), Sielaff – Moudden (56. Annegarn), Seitz, Reckermann, Alhamdan, Alali - Frönd.

BSV I: Jürgens – Büst, Lührmann, Droste, Hülsmann – Cramer, Horstmann, Müller, N. Leinkenjost, Sanders – Esser.

Tore: 0:1 Sanders (21.), 0:2, 0:3 Esser (30./47.), 0:4 Sanders (60.), Cramer (89.).