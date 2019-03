Beim Einstand des neuen Trainers Daniel Stratmann mussten sich die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern mit einem torlosen Unentschieden gegen den VfL Billerbeck zufriedengeben. „Vom Gesamtkonzept her bin ich hochzufrieden. Wir haben über 90 Minuten das Spiel bestimmt und hätten es eigentlich gewinnen müssen. Unser einziges kleines Manko war heute, dass wir vorm Tor nicht kaltschnäuzig genug waren“, so der Übungsleiter.

Die Rahmenbedingungen im Beverstadion waren alles andere als angenehm. Regen und starker Wind machten einen geordneten Spielaufbau sehr schwierig. Besser gelang dies den Gastgeberinnen, die sich deutlich mehr Torchancen erspielten als der Gegner aus dem Westmünsterland.

Kim Weber hätte ihre Farben frühzeitig in Führung bringen können, zielte jedoch ebenso wenig ins Netz wie Laura Rieping, die zunächst aus zwölf Metern und dann mit einem Freistoß aus zentraler Position in Gäste-Keeperin Sarah Hauling ihren Meister fand. Zudem forderten die Blau-Weißen bei einer Attacke an Frieda Kemper einen Elfmeter (20.).

Nach dem Seitenwechsel traf Sarah Fipke den Pfosten, Nele Koenen und Johanna Meimann hatten ebenfalls kein Glück.

Auf der Gegenseite hielt BSV-Torhüterin Nina Potthoff ihren Kasten ebenfalls sauber, wobei sie einen Billerbecker Freistoß gekonnt aus der Ecke fischte (25.).

BSV-Frauen: Potthoff – Mahnke, Eichholt, Koenen – Schlattmann, Glenzki, Lücke, Rieping, Weber, F. Kem per (74. Meimann) – Fipke (84. Kölling).

Tore: Fehlanzeige.