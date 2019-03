Die Fußballer des BSV Ostbevern machen weiter Druck auf die drei Spitzenmannschaften der Kreisliga B2. Der Tabellenvierte gewann am Mittwochabend das Nachholspiel beim Fünften SG Sendenhorst II mit 3:0 (2:0). „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir hätten allein in der Schlussphase noch zwei, drei Tore mehr erzielen müssen“, bilanzierte BSV-Trainer Matthias Greifenberg .

Er ließ in einem ungewöhnlichen 4-1-5-System spielen. „Das hat gut funktioniert“, sagte der Coach. „Wir haben eine sehr disziplinierte Leistung geboten.“ Michael Sanders brachte die Blau-Weißen per Elfmeter nach einem Foul an Carsten Esser in Führung (33.). Niclas Leinkenjost glänzte mit zwei weiteren Toren (38./59.). „Da haben wir gut umgeschaltet, und Niclas hat seine Schnelligkeit ausgespielt“, so Greifenberg.

Am Sonntag können die Ostbeverner den Druck nach oben erhöhen. Um 15.15 Uhr erwarten sie im Beverstadion Spitzenreiter SC Füchtorf.

BSV: Lander – Büst, Droste (46. Middrup), Kleine Büning, Hülsmann – Horstmann – Leinkenjost (60. Langanke), Cramer (60. Müller), Lührmann, Esser, Sanders.

Tore: 0:1 Sanders (33.), 0:2, 0:3 Leinkenjost (38./59.).