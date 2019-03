Bei der Westdeutschen Meisterschaft in Schwelm haben die U 18-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern eine schwierige Gruppe erwischt.

In der Vorrunde trifft der NRW-Ligist am heutigen Samstag ab ungefähr 14 Uhr auf zwei Ligakonkurrenten: Blau-Weiß Dingden und NRW-Liga-Meister ASV Senden. „Gegen Senden haben wir in dieser Altersklasse noch nie gewonnen. Das Spiel gegen Dingden wird wahrscheinlich entscheidend fürs Weiterkommen“, erklärt BSV-Trainer Dominik Münch . Die Mannschaft um Franka van der Veer und Leonie Ottens wird in Schwelm von Stefan Klotz gecoacht.

„Die Mannschaft hat Potenzial. Was die Erwartungen betrifft, müssen wir die Kirche aber im Dorf lassen“, sagt Münch. „Wir wollen in der Vorrunde Erster oder Zweiter werden und damit das Viertelfinale erreichen.“