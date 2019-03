Beim SC Wiedenbrück feierten die Fußballerinnen des BSV Ostbevern am Sonntag ihren vierten Sieg in dieser Saison – und den ersten unter Daniel Stratmann . „Das war ganz wichtig“, atmete der neue Coach nach dem 2:0 (1:0) tief durch. Mit Dröschede und Kutenhausen-Todtenhausen haben an diesem Spieltag zwei direkte Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt in der Westfalenliga ebenfalls gewonnen.

Stratmann, der in der Winterpause das Trainerteam der Blau-Weißen verstärkt hat, sagte: „Die anderen haben erzählt, das war die beste Leistung in dieser Saison. Wir haben verdient gewonnen. Wiedenbrück war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, uns entscheidend unter Druck zu setzen.“

Wie schon beim 0:0 gegen den VfL Billerbeck hielten die BSV-Frauen ihren eigenen Kasten sauber. Diesmal nutzten sie zumindest zwei ihrer zahlreichen Chancen. Kim Weber erzielte mit einem Abpraller aus sieben Metern das 1:0 (12.). Die eingewechselte Julia Mende erhöhte nach einer Vorlage von Laura Rieping auf 2:0 (73.). Vor und nach der Pause vergaben Sarah Fipke, Frieda Kemper, Weber und Rieping beste Möglichkeiten.

„Die ganze Mannschaft hat es toll gemacht und gut nach hinten gearbeitet“, lobte Stratmann und verteilte noch ein Sonderlob an Michelle Schlattmann auf der Sechserposition.

BSV-Frauen: Potthoff – Mahnke, Eichholt, Koenen – Weber, Glenzki, Schlattmann, Lücke – Rieping (85. Kölling) – Fipke (75. Meimann), F. Kemper (62. Mende).

Tore: 0:1 Weber (12.), 0:2 Mende (73.).