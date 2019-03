Ihre beste Leistung zeigten die U 18-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern im fünften Turnierspiel. Da hatten sie den ganzen Ballast abgeworfen, den sie vorher mit sich herumgeschleppt hatten. Sie spielten frei auf. Schade nur, dass das fünfte auch das letzte Match war. Der BSV-Nachwuchs landete bei der Westdeutschen Meisterschaft in Schwelm auf dem zehnten Platz unter zwölf Vereinen aus NRW.

In der Vorrundengruppe mit drei NRW-Ligisten verlor das Team von Stefan Klotz und Dominik Münch zwei Mal mit 0:2. Gegen Dingden (21:25, 18:25) hatten sich die Ostbevernerinnen etwas ausgerechnet. „Die waren nicht so viel besser als wir, aber abgezockter. Wir sind nicht richtig in den Flow gekommen“, sagte Münch. Eine klare Sache war die Partie gegen Senden (14:25, 14:25). „Die haben bärenstark gespielt, sie waren einfach zu gut“, gestand der Coach.

Als Gruppendritter verpassten die U 18-Juniorinnen des BSV den Einzug ins Viertelfinale und spielten in der Platzierungsrunde um die Ränge neun bis zwölf. Beim 2:1 (25:23, 21:25, 16:14) gegen den RC Sorpesee „haben wir uns ein bisschen durchgewurschtelt“, so Münch. Gegen den FCJ Köln verloren die Blau-Weißen mit 0:2 (17:25, 22:25). „Gegen die stabile Abwehr haben wir uns die Zähne ausgebissen.“ Rang zehn sicherten sich der BSV-Nachwuchs mit einem 2:0 (25:20, 25:16)-Erfolg gegen Gastgeber TG Rote Erde Schwelm. „Da haben die Mädels in einem sehenswerten Spiel noch einmal richtig einen rausgehauen“, lobte Münch. „Sie haben gezeigt, was sie drauf haben und können etwas Positives mitnehmen.“