Laufen schon alle heiß vor dem Showdown? Oder spielen nur das Umfeld und die Presse ein bisschen verrückt? „Nein, nein, ein bisschen Vorspannung ist da“, versichert Trainer Dominik Münch . „Natürlich haben wir über unsere Möglichkeiten geredet. Wir haben konzentriert trainiert und uns auf verschiedene Spielverläufe vorbereitet.“

Die BSV-Volleyballerinnen können am Sonntag (16 Uhr, Beverhalle) gegen den TV Cloppenburg Vereinsgeschichte schreiben. Ein Sieg reicht schon, auch ein 3:2, und sie hätten die Vizemeisterschaft in der 3. Liga West sicher – und damit den erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga. Wenn sie denn wollen. Viel spricht zwar nicht dagegen, aber Münch versichert, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Das solle erst geklärt werden, wenn alles perfekt ist.

Also volle Konzentration auf den TV Cloppenburg. Der Gast braucht selbst jeden Punkt, er kämpft gegen den Abstieg (siehe eigener Bericht). Und dann ist da ja noch das Hinspiel. Drei Mannschaften haben Ostbevern in dieser Saison besiegt: der USC Münster II und der MTV Hildesheim jeweils zwei Mal – und Cloppenburg. „Der Gegner war an diesem Tag zu stark, wir waren nicht frisch genug“, erinnert sich Münch an die 1:3-Pleite. „Wir haben uns davon runterziehen lassen, dass wir nicht ins Spiel gekommen sind und viele Fehler gemacht haben.“

Unkonventionell

Das soll nicht wieder passieren. In jedem Fall spricht der BSV-Coach von einer „kniffligen Partie“. Er warnt: „Die Liga liegt eng beisammen, Cloppenburg hat viele bemerkenswerte Ergebnisse. Das ist eine erfahrene Mannschaft, die unkonventionell und variabel spielt.“

Zwei fehlen

Zwei Spielerinnen können nicht mitmachen in der womöglich historischen Partie. Jana Rolf lernt fürs Abitur, Clara Tewinkel ist weiter am Fuß verletzt. Dafür sind aus der Zweitvertretung des BSV wieder Libera Franziska Seidel, Franka van der Veer und eventuell auch Vittoria Ritt dabei.

Sollte es mit einem Sieg am Sonntag nicht klappen, würde den BSV-Frauen auch ein 3:2 im letzten Saisonspiel bei Fortuna Bonn (6. April) reichen. Vielleicht müssen sie auch gar nicht mehr gewinnen, weil Verfolger VC Allbau Essen in der letzten Runde beim souveränen Meister USC Münster II antreten muss.

Beides ist für Münch kein Thema: „Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen – und das jetzt vor eigenem Publikum. Diese Aussicht ist ein Geschenk. Die Halle wird wohl voll sein, wir wollen die Atmosphäre aufsaugen.“