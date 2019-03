Während die Ascheplätze auf der Anlage des TC Ostbevern für die Sommersaison hergerichtet werden, läuft das Saisonfinale der Damenmannschaften in der Tennis-Winterrunde. Alle drei Teams genießen zum Ausklang auf dem schnellen Teppichboden Heimrecht.

Am heutigen Samstag (15 Uhr) kann die Erstvertretung gegen die SG Elte schon mit einem Unentschieden den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga sichern. Als Aufsteiger steht bereits TC Nordwalde fest, der dem TCO die bislang einzige Niederlage beibrachte. Dementsprechend locker geht das Team um Mannschaftsführerin Astrid Aumann in diese Begegnung. Es sollen möglichst viele Spielerinnen zum Einsatz kommen.

Zeitgleich klammert sich die TCO-Zweite an den letzten Strohhalm, um doch noch den Abstieg aus der Bezirksklasse zu verhindern. Sollte dem Peschke-Team ein Sieg gegen den Tabellendritten Dorstener TC gelingen und verlieren zeitgleich die beiden anderen Konkurrenten, dann wäre der Ligaverbleib noch möglich.

Die Damen 30 wollen am letzten Spieltag ihre weiße Weste in der Bezirksliga behalten und möglichst ungeschlagen den zweiten Platz festigen. Zwar könnte theoretisch sogar noch der Sprung an die Tabellenspitze klappen, doch ein Ausrutscher des Spitzenreiters Westerkappeln gegen Billerbeck ist unwahrscheinlich. So gilt es am Sonntag ab 12 Uhr in der Tennishalle Ostbevern, den Verfolger TSC Münster in Schach zu halten. Ein Unentschieden würde dem Cord-Team reichen, um die Saison als Tabellenzweiter abzuschließen – bevor es wieder nach draußen geht.