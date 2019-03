Das Derby-Feeling hält sich für den neuen BSV-Damentrainer Daniel Stratmann in sehr engen Grenzen. Nach zwei Aufstiegen und einem zwischenzeitlichen Abstieg rangieren die Münsteranerinnen nun auf einem formidablen vierten Platz. „André Frankrone hat gute Arbeit geleistet und kann nach etlichen Neuverpflichtungen in seinem extrem breiten Kader durchsortieren“, so Stratmann über den Coach des sonntäglichen Gegners. „Das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Dabei wollen die Blau-Weißen, die 2019 noch ohne Gegentor sind, erneut auf schnelles Umschaltspiel setzen. Neben Torhüterin Anne Kemper wird auch Angreiferin Lisa Kölling nicht dabei sein.