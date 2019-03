An das 0:2 in der Hinrunde erinnert sich Matthias Greifenberg nur ungern. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen, alles war unglaublich nervös, es hat durchgehend geregnet und wir haben zwei Standard-Gegentore bekommen“, so der BSV-Trainer. „Alverskirchen hat sich 2019 stabilisiert.“ Neben Kevin Büst und Niels Ritter fallen Falk Droste (fünfte Gelbe Karte), Carsten Knoblich (Gelb-Rot) und Robin Lehmkuhl (Augenhöhlenverletzung) aus. Tobias Jürgens, Carsten Esser und Steffen Cramer kehren zurück.