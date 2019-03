Die weibliche U 20 des BSV Ostbevern startet an diesem Wochenende bei der Westdeutschen Meisterschaft in Essen. In der Vorrunde trifft der älteste Nachwuchs der Blau-Weißen gegen 12.30 Uhr auf Gastgeber VC Essen-Borbeck (Dritter in der Oberliga) und gegen 15.30 Uhr auf den RC Borken-Hoxfeld (Zweiter in der NRW-Liga). Der BSV wurde Fünfter in der NRW-Liga.

Der Gruppenerste und -zweite qualifizieren sich für das Viertelfinale, der Dritte spielt in der Platzierungsrunde um die Ränge neun bis zwölf. „Diese Generation hat schon einige Westdeutsche Meisterschaften gespielt und meist zwischen Platz fünf und acht abgeschnitten. Da müsste sich die Mannschaft leistungsmäßig auch jetzt einsortieren“, erklärt Dominik Münch aus dem Trainerteam. Viel wichtiger sei: „Die Mannschaft soll gut reinkommen, guten Volleyball zeigen und das Turnier genießen.“

Aus dem erweiterten Kader der ersten Frauenmannschaft gehören Jana Rolf, Anna Dreckmann, Franziska Seidel, Franka van der Veer und Vittoria Ritt zum Aufgebot.