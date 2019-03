Ostbevern -

Vier Mannschaften werden wahrscheinlich aus der Westfalenliga absteigen müssen. Genau an der Grenze zu diesen gefährdeten Clubs liegen der SV Kutenhausen-Todtenhausen und der BSV Ostbevern. Es steht also ein sehr wichtiges Duell an am Sonntag (31. März, 15 Uhr) in Minden.