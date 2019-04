BSV Ostbevern will in die 2. Bundesliga

Knapp anderthalb Stunden haben die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Dienstagabend mit Trainer Dominik Münch zusammengesessen und über die Frage diskutiert, ob sie das Aufstiegsrecht in die 2. Bundesliga annehmen wollen. Bei dieser Zeitspanne könnte man meinen, dass die Antwort dem designierten Vizemeister der 3. Liga West nicht leicht gefallen ist – dass sich die Sitzungsteilnehmer womöglich die Köpfe heiß geredet haben. Das war aber nicht so. „Es gab keine Kampfabstimmung, es war eine relativ einfache Entscheidung“, berichtet Münch.

Die Mannschaft will hoch, das ist der einstimmige Beschluss. „Dieses Signal haben wir jetzt an unser Lizenzierungsteam gesendet“, erklärt der Coach, der die Abteilung auch leitet. Seit dem 3:2-Sieg vor eineinhalb Wochen gegen den TV Cloppenburg und schon vor dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag (19 Uhr) bei Fortuna Bonn haben die BSV-Frauen den zweiten Tabellenplatz sicher – und damit das Erstzugriffsrecht auf den Aufstieg. Meister USC Münster II hatte nicht an dem Lizenzierungsverfahren teilgenommen. Schon Ende Januar war damit klar, dass Rang zwei zum Aufstieg reichen würde.

Nur noch Back-up

Die Vizemeisterschaft hinter Aufsteiger SF Aligse hatten die Ostbevernerinnen auch im Vorjahr geholt. Bereits vor einem Jahr hatten sie die Lizenzierungsauflagen abgearbeitet, um im Erfolgsfall gewappnet zu sein. Der Etat für die 2. Liga stand schon damals und steht auch jetzt, so Münch. Er selbst hat bei erfolgreicher Abschlussprüfung Anfang Mai die erforderliche Trainer-A-Lizenz in der Tasche. Und die Gemeinde hat für einen farblich abgesetzten Boden in der Beverhalle gesorgt.

Offen war nur noch, ob alle Spielerinnen wegen ihres Studiums weitermachen können und ob alle den erhöhten Aufwand in Liga zwei leisten wollen. Der Kader bleibt bis auf eine Ausnahme komplett beisammen, versichert Münch. Libera Jana Rolf müsse ihr Trainingspensum wegen eines Medizin-Studiums deutlich herunterfahren. „Sie steht uns dann nur noch als Back-up zur Verfügung“, sagt ihr Trainer. Bei anderen Teamkolleginnen sind die offenen Fragen geklärt, also auch bei Anna Dreckmann, Carolin Auen und Vera Horstmann.

„ Wir haben Anfragen und Kontakte. Wir haben Anfragen und Kontakte. “ Dominik Münch

Wer die Libera-Stelle besetzt und ob Spielerinnen von anderen Vereinen den BSV verstärken, „dazu möchte ich zu diesem Zeitpunkt nichts sagen“, so Münch. Nur so viel: „Wir haben auch darüber am Dienstag gesprochen. Wir haben Anfragen und Kontakte.“

Weitere Themen in der Team-Runde am Dienstag waren neben den längeren Fahrten mit Übernachtungen, zum Beispiel nach Berlin und Stralsund, oder Auswärtsspiele am Sonntag mit nächtlicher Heimkehr auch mögliche Misserfolge nach sechs erfolgreichen Jahren. Geklärt wurde zudem die Frage, ob die Truppe das derzeitige Trainingspensum von drei Einheiten pro Woche auf vier erhöht. „Das machen wir nicht. Wir bleiben bei drei, weil keiner zeitlich mehr leisten kann“, erklärt Münch.

Volleyball: BSV Ostbevern gegen TV Cloppenburg 1/118 Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern sind nach einem dramatischen 3:2-Sieg gegen den TV Cloppenburg Vizemeister in der 3. Liga West. Foto: Ralf Aumüller

So geht’s jetzt weiter: Das Lizenzierungsteam der Blau-Weißen setzt sich in Kürze mit Vertretern des Hauptvereins zusammen und bringt dann den Lizenzantrag auf den Weg. Der muss bis Ende April verschickt werden. Das letzte Wort, so Münch, habe dann die VBL, die Volleyball-Bundesliga. Fallstricke auf den Weg in die 2. Liga Nord sieht der BSV-Verantwortliche nicht mehr.