Auf ihre Entscheidung, das Aufstiegsrecht in die 2. Bundesliga anzunehmen , haben die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern in dieser Woche große Resonanz bekommen. „Einige Reaktionen waren sehr vernünftig, andere sehr verrückt“, berichtet Trainer Dominik Münch . „Es explodiert um uns herum aber auch nicht die Welt.“

Das letzte Saisonspiel bestreitet der Vizemeister der 3. Liga West am heutigen Samstagabend bei Fortuna Bonn . Vierter gegen Zweiter, das hört sich prickelnd an. Ist es aber nicht mehr, für beide Vereine geht es um nichts. Außer vielleicht: „Wir wollen am Ende einer tollen Saison ein tolles Spiel erleben“, so Münch. Er weiß aber: „Ein Spannungsabfall ist vorstellbar und wäre verständlich.“ Der Coach sagt: „Wir können stolz sein auf eine sehr knifflige Saison. Die wollen wir am letzten Spieltag rund machen.“

Zu dieser grandiosen Spielzeit aus BSV-Sicht gehören die neun Fünf-Satz-Matches, von denen Ostbevern acht gewonnen hat, darunter in der Hinrunde gegen Bonn. „Das war sehr eng, auch im Tie-Break“, erinnert sich Münch. Die Mannschaft spiele gerne und gefährlich über die Mitte. „Und sie ist schwierig auszurechnen, weil sie viel mit zwei Zuspielerinnen in wechselnden Rollen spielt“, so der Übungsleiter. „Es hat immer Bock gemacht, gegen sie anzutreten, weil sie sehr abwehrstark sind und es immer tolle Ballwechsel gab.“

Clara Tewinkel (verletzt) verpasst auch die Abschlusspartie. Sophia Eggenhaus (Knieprobleme) steht wohl nur für Kurzeinsätze zur Verfügung. Lea Dreckmann hatte eigentlich abgesagt, ist nun aber doch dabei. Weil aber schon Mari Peters aus der zweiten Mannschaft als zweite Zuspielerin engagiert worden war, hilft Dreckmann nur im Notfall aus. Jana Rolf kehrt nach ihrer Lernphase zurück und bestreitet eine Art Abschiedsspiel. Sie tritt – wie berichtet – zukünftig deutlich kürzer.