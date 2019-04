Die zweite Volleyball-Mannschaft des BSV Ostbevern darf in die Saisonverlängerung. Der Aufsteiger belegt in der Landesliga den zweiten Platz und kämpft in einer Dreierrunde am 10. Mai (Freitag) und am 12. Mai (Sonntag) um den Sprung in die Verbandsliga. Die BSV-Frauen hatten am letzten Landesliga-Spieltag frei. Sie drückten am Samstag Meister USC Münster III die Daumen, der den Tabellendritten SG Coesfeld 06 erwartete. Mit einem Sieg wäre Coesfeld noch an Ostbevern vorbeigezogen. In einem Krimi gewann die USC-Dritte mit 3:2 (25:17, 25:19, 20:25, 19:25, 16:14) – und verhalf der BSV-Reserve um Trainer Stefan Klotz damit in die Relegation.