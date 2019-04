Das steht fest: Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern treffen im Kreispokal-Halbfinale auf eine Mannschaft, der es an Selbstvertrauen nicht fehlen wird. Der abstiegsgefährdete Westfalenligist kämpft am Mittwoch (10. April, Anstoß um 19.45 Uhr) beim VfL Senden um den Einzug ins Finale (30. Mai).

Die Gastgeberinnen kicken zwar (noch) zwei Klassen tiefer als Ostbevern, stehen in der Bezirksliga-Staffel 5 aber an der Tabellenspitze. Das Team von Trainerin Annika Scheunemann hat erst zwei Mal verloren und in 19 Spielen nur 14 Tore kassiert. „Senden hat eine super Offensive“, sagt BSV-Trainer Daniel Stratmann. Besonders beeindrucken ihn die 22 Tore von VfL-Spielerin Theresa Wellerdieck.

Trotzdem betont der Coach: „Die ersten 25, 30 Minuten erwarte ich einen offenen Schlagabtausch, dann sollte sich unsere Qualität durchsetzen. Ich sehe uns klar im Vorteil.“ Die BSV-Frauen reisen aber ohne etatmäßige Torhüterin an. Weil Nina Potthoff (private Gründe) und Anne Kemper (verletzt) ausfallen, hilft Julia Mende zwischen den Pfosten aus. Das hat die Stürmerin in dieser Saison auch schon in der Westfalenliga getan. Neben den Langzeitverletzten fehlt auch Johanna Meimann.

In dem anderen Halbfinale stehen sich am Mittwoch die Westfalenligisten Wacker Mecklenbeck und SC Gremmendorf gegenüber. Der BSV hat 2018 zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren den Kreispokal geholt. 2015 gewann Ostbevern das Finale gegen den VfL Senden mit 4:0.