BSV Ostbevern will FC Dröschede in Abstiegskampf ziehen

Ostbevern -

Vier Aufgebote müssen die Fußballerinnen des BSV Ostbevern hinter sich lassen, wenn sie in der Westfalenliga bleiben wollen. Am Sonntag um 13.15 Uhr bietet sich ihnen in Dröschede die Möglichkeit, den Gegner aus dem Sauerland mit in die gefährdete Zone zu ziehen.