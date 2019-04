Sabine Bremer und Anne Nienaber gewinnen die L-Prüfungen

Nach dem Late-Entry-Dressurturnier beim RV Oelde am Gründonnerstag (WN berichteten) ging es am Osterwochenende auf der Reitanlage am Ruthenfeld weiter. Am Samstag wurde das Geschehen mit der Dressurreiterprüfung der Klasse L eröffnet. Sabine Bremer (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) dominierte die Konkurrenz auf Quila. Die Richter vergaben die Wertnote 8.00.

Anspruchsvollste Prüfung dieses Tages war das Stilspringen der Klasse L. In dieser mit einem Stechen ausgeschriebenen Prüfung verwies Anne Nienaber (RV Geisterholz) die Konkurrenz mit Loona auf die nachfolgenden Plätze. Beide erhielten zunächst die Stilnote 7.40 und bewältigten darauf den Stechparcours strafpunktfrei in 34.26 Sekunden.

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde 1/23 Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Reiten, Osterturnier 2019 des RV Oelde Foto: Heinz Schwackenberg

Beim vorangestellten Stilspringen der Klasse A** gab Friederike Herrmann (RV Rüthen) der Konkurrenz mit Carlsson das Nachsehen (Wertnote 7.90). Kirsten Schuckenberg (RFV Milte-Sassenberg) und Landrebell, an zweiter Stelle notiert (Wertnote 7.80), fehlten ein zehntel Punkt, um mit diesem Gespann gleichzuziehen.

Auf A-Niveau wurde auch am Montag geprüft. Im Springen, einer geschlossenen Prüfung, triumphierte die Milter Amazone Eva-Katharina Lüth mit Colorado. Im Kreis der Dressurreiter ging der Sieg an Catalina Schmidt (PSV Steinhagen-Brockhagen) und BKS Coo­lio WE (Wertnote 8.30).