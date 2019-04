Die zweite Frauenmannschaft des BSV Ostbevern spielt am zweiten Mai-Wochenende in einer Relegation mit drei Teams um den Aufstieg in die Verbandsliga. Der Vizemeister der Landesliga-Staffel 7 gastiert am 10. Mai (Freitag) um 19.30 Uhr bei der Paderborner Spielgemeinschaft Sande/VOR II, dem Tabellenzweiten der Landesliga 8. Am 12. Mai (Sonntag) erwartet die BSV-Zweite um 15 Uhr in der Beverhalle den SC Halle , den Drittletzten der Verbandsliga 4. Halle und die Paderbornerinnen stehen sich zuvor am 11. Mai (Samstag) gegenüber.