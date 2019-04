„Verlieren ist nicht drin“, sagt BSV-Trainer Daniel Stratmann ganz klar vor dem Heimspiel gegen den Vorletzten SV Hohenlimburg. Mit 37 Treffern in 21 Begegnungen hat der Aufsteiger in der Offensive durchaus etwas zu bieten, mit durchschnittlich mehr als drei Gegentoren pro Spiel ist dessen Schwachstelle aber auch schnell ausgemacht. „Hohenlimburg muss alles nach vorne werfen, wir werden alles nach vorne werfen“, erwartet der Ostbeverner Übungsleiter ein Duell mit offenem Visier. „Wir müssen dabei Effektivität an den Tag legen.“ Neben den Langzeitverletzten wird lediglich Zoe Gismann (Urlaub) fehlen. Torhüterin Anne Kemper hat das Lauftraining in dieser Woche wieder aufgenommen. Da die Konkurrenz auf starke Gegner trifft, könnte ein Dreier Luft verschaffen. Das Hinspiel gewann der BSV mit 4:2.