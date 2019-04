4:0 gegen SV Hohenlimburg: BSV Ostbevern ist noch gnädig

Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern haben die Pflichtaufgabe gegen den SV Hohenlimburg gut gelöst. Das ist die eine Erkenntnis vom 4:0 (1:0)-Sieg am Sonntag im Beverstadion. Die andere – und die ist nicht neu – lautet trotz des klaren Ergebnisses: Der Torabschluss ist nicht die beste Disziplin des heimischen Westfalenligisten. Die BSV-Frauen hätten zweistellig gewinnen können. „Drei Tore mehr hätten es sein müssen“, so die Rechnung von Trainer Daniel Stratmann.

Der Tabellenvorletzte hätte in der zweiten Minute in Führung gehen können, doch Kira Lücke rettete kurz vor der Linie für die bereits geschlagene BSV-Torhüterin Nina Potthoff. Danach aber rollte der Ball bis zum Abpfiff fast nur noch in die andere Richtung. Nach einer guten Viertelstunde traf Kim Weber mit einem schönen Schuss zum 1:0. Ansonsten machten die BSV-Frauen bis zur Pause viel zu wenig aus ihrer klaren Überlegenheit.

Fußball: Frauen des BSV Ostbevern gegen SV Hohenlimburg 1/35 Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern gewannen hochverdient mit 4:0 gegen den SV Hohenlimburg. Foto: Ralf Aumüller

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Zunächst hätten Julia Mende und Sarah Fipke erhöhen müssen – und Nicole Eichholt, die mit einem Elfmeter nach einem Foul an Fipke an der starken SVH-Torhüterin Pia Holtmann scheiterte. Die eingewechselte Laura Rieping erzielte dann das 2:0 nach toller Vorarbeit von Lücke. Ebenso schön bereitete Rieping das 3:0 durch Frieda Kemper vor. Mit Lisa Kölling traf eine weitere Jokerin zum 4:0-Endstand.

„Der Sieg war ganz klar verdient, aber wir haben uns schwergetan“, sagte Daniel Stratmann. „Die Spielerinnen belohnen sich zu wenig, das finde ich sehr schade. Aber sie haben immer weiter Gas gegeben, auch nach dem 4:0.“

BSV-Frauen: Potthoff – Mahnke, N. Eichholt, Koe­nen – Schlattmann, Glenzki, Lücke, Weber, F. Kemper (74. Kölling) – Fipke (78. Meimann), Mende (61. Rieping).

Tore: 1:0 Weber (17.), 2:0 Rieping (66.), 3:0 F. Kemper (70.), 4:0 Kölling (77.).

Besonderes Vorkommnis: Holtmann (Hohenlimburg) hält Foulelfmeter von N. Eichholt (58.).