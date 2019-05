Da die BSV-Fußballerinnen vor Wochenfrist den Klassenerhalt eingetütet haben, gehen sie ohne jeglichen Druck ins letzte Saisonspiel gegen den Tabellenzweiten Arminia Ibbenbüren. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Übungsleiter Frank Schlichter. „Wir können etwas ausprobieren mit Blick auf das Kreispokal-Finale am Donnerstag in Roxel gegen Wacker Mecklenbeck. Da liegt der Fokus drauf“, sagt BSV-Trainer Daniel Stratmann. Auf dem Spielberichtsbogen wird auch Lena Biesler auftauchen. Die Offensivakteurin kehrt zurück ins Ostbeverner Trikot und steht auch für 2019/20 zur Verfügung. Zuletzt war die 26-Jährige für die SG Bohmte/Ostercappeln/Schwagsdorf aktiv. Laura Rieping (Futsal-Turnier in Paris) und Nina Potthoff (Kreuzbandoperation) fallen aus.