In diesem Jahr feiert die Volksbank-Laufcup-Serie ihre zehnte Auflage. Das Organisationsteam der vier Vereine BSV Ostbevern , TV Friesen Telgte, SC DJK Everswinkel und SC Müssingen befindet sich schon lange in der Vorbereitungsphase und hofft auf viele Teilnehmer.

Nach der Premiere 2018 für dieses neu zusammengesetzte Team starten die Macher in diesem Jahr wieder mit viel Elan und Vorfreude. Dieses Mal geht der Veranstalter mit einem neuen Zeitnehmer die vier Läufe an, ansonsten wird er aber an den bewährten Abläufen festhalten.

Die Laufserie startet am 10. August (Samstag) beim Beverlauf in Ostbevern. 13 Tage später, am 23. August (Freitag), sind die Athleten in Einen zu Gast. Beim Citylauf in Telgte geht es am 14. September (Samstag) weiter. Den Abschluss der Cup-Serie bildet traditionell der Nikolauf am 7. Dezember (Samstag) in Everswinkel.

Die Wertungsstrecke ist in allen vier Orten die Zehn-Kilometer-Distanz. Wer bei drei von vier Läufen das Ziel erreicht, wird zur Abschlussveranstaltung am 24. Januar 2020 in Everswinkel eingeladen, wo dann die Siegerehrung stattfindet.

Anmeldungen zur Volksbank-Cup-Serie sind bereits im Internet möglich unter http://laufcup-warendorf.de. Bis zum 4. August ist die Voranmeldung freigeschaltet. Wer sich online regis­triert, kann für 27,50 Euro an allen vier Läufen teilnehmen. Bei Gruppenmeldungen (ab zehn Personen) sind es 25 Euro pro Läufer. Bei den Veranstaltungen in Ostbevern und in Einen ist eine Nachmeldung möglich. Dann kostet die Teilnahme 32 Euro.