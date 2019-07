Dramatisch verlief die Kreisliga-Partie der Herren 40 aus Ostbevern. Das TCO-Team sicherte sich mit einem hauchdünnen 5:4-Sieg gegen den THC Münster II frühzeitig den Klassenerhalt in der Tennis-Sommersaison.

An den hinteren Positionen gewannen Roland Stockhorst , Reinhold Spahn und Andreas Tourneur in zwei Sätzen, während An­dreas Wobker , Johannes Eling in zwei und Karl-Heinz Spahn in drei Durchgängen unterlagen. Nach der Zwei-Satz-Niederlage des ersten Doppels Wobker/Frank Schulze Topphoff lieferten sich die beiden weiteren Doppel packende Duelle. Eling/Stockhorst (3:6, 7:5, 10:8) und Andreas Termühlen/Andreas Laumann-Rojer (7:5, 5:7, 10:8) ließen die TCOler jubeln. Jetzt kann das Team um Mannschaftsführer Kalle Spahn entspannt am Sonntag zum Nachbarschaftsduell nach Gelmer fahren.

Einen Riesensatz in Richtung Aufstieg machten die Herren 30, die sich im Kreisliga-Duell beim TV Emsdetten III mit 5:1 durchsetzten. Michael Mack, Marcus Borgmann, Max Heusel und Christian Hesse machten bereits nach den Einzeln den Sieg perfekt. Den fünften Zähler erspielte sich das TCO-Duo Borgmann/Hesse. Am Samstag reicht der Heusel-Truppe ein Unentschieden beim Tabellendritten ETuS Rheine II, um gleich in der Premierensaison den Aufstieg in die Bezirksklasse perfekt zu machen.