Kreisliga B2 -

In der Vorsaison waren die SG Sendenhorst II und der BSV Ostbevern als Dritter und Vierter in der Kreisliga B2 Tabellennachbarn. Am Sonntag um 16.30 Uhr bestreiten sie im Beverstadion den Saisonauftakt. Fünf Blau-Weiße stehen nicht zur Verfügung.