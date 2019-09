Auf dem Kunstrasenplatz in der Kreisstadt treffen zwei Aufstiegsanwärter aufeinander. Warendorfs neuer Reserve-Coach Axel Theres hat etliche talentierte Fußballer zusammengesammelt, die er schon in der WSU-Jugend betreut hat. Mit ihnen hat er die BSV-Zweite 7:0 und den VfL Sassenberg mit 2:0 bezwungen. „Wir werden uns nicht verstecken“, kündigt BSV-Trainer Daniel Kimmina an. Zwar fehlen ihm mit Hendrik Hülsmann, Niels Ritter (Urlaub), Carsten Knoblich, Daniel Horstmann (verletzt) und Mehamd Dawud (privat verhindert) fünf Akteure, dafür kehren Carsten Esser und Steffen Cramer ins Team zurück.