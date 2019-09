17 Tore in zwei Spielen: BSV Ostbevern gegen SC Münster 08 III

Ostbevern -

Der BSV Ostbevern empfängt am Sonntag (15. September, 15 Uhr) im Beverstadion die dritte Mannschaft des SC Münster 08. In der Vorsaison hat es zwischen diesen beiden Teams ordentlich gerappelt: In den beiden Duellen fielen insgesamt 17 Tore.