Vor dem Derby in Münster haben beide Mannschaften erst jeweils drei Punkte auf dem Konto. „Wacker ist noch nicht so in Tritt gekommen wie erhofft. Ich erwarte ein wirklich interessantes Spiel auf Augenhöhe“, sagt BSV-Trainer Daniel Stratmann . „Wir können punkten, wenn die Tagesform stimmt und unsere Fehlerquote gering ist.“ Bei den Ostbevernerinnen fehlen Astrid Gerdes, Clara Haverkamp, Melanie Kuhlenkötter (alle im Urlaub) und Katharina Stövesand (berufliche Gründe). Stratmann kann aber immer noch mit 15 Spielerinnen planen.