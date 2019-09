Die Münsteraner haben sieben Punkte und die Ostbeverner zehn. „Wir beschäftigen uns gar nicht so viel mit dem Gegner, wir wollen unser Spiel durchziehen. Wir fahren da hin und wollen drei Punkte holen“, betont BSV-Trainer Daniel Kimmina . Der dritte Sieg in Folge ist fest anvisiert, so einfach wie zuletzt beim 7:0 gegen den SC Münster 08 III dürfte es aber nicht werden. Kimmina hat 20 Spieler auf seinem Zettel stehen. Neben Simon Lührmann (privat verhindert) fehlen die beiden Torhüter Tobias Jürgens (private Gründe) und Sven Lander (verletzt). Im Kasten steht Henning Everwin aus der dritten Mannschaft, der schon mal in einem Testspiel zum Einsatz gekommen ist.