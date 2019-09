Nach den ersten beiden Siegen in dieser Saison und einem spielfreien Wochenende lobt BSV-Coach Daniel Stratmann: „Unsere Damen sind richtig gut drauf und stellen ihre Qualitäten unter Beweis, besonders in der Offensive.“ Die weite Fahrt an die Castroper Straße soll sich lohnen. Die Bochumerinnen haben erst eins ihrer fünf Spiele gewonnen. „Wir wollen den Abstand auf den VfL vergrößern“, sagt Stratmann, der auf Laura Rieping (Urlaub), Lisa Kölling (private Gründe) und Torhüterin Anne Kemper (Knieverletzung) verzichten muss.