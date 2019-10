BSV Ostbevern will in Alverskirchen Platz zwei untermauern

Kreisliga B2 -

Die Fußballer des BSV Ostbevern möchten ihren zweiten Platz in der aktuellen Kreisliga-B-Tabelle am Sonntag (20. Oktober) in Alverskirchen untermauern. Trainer Daniel Kimmina kennt den Gegner gut aus der Vorwoche.