Auf Nicole Eichholt werden die Fußballerinnen des BSV Ostbevern vermutlich den Rest der Saison verzichten müssen. Sie zog sich am Sonntag in Höntrop einen Kreuzband- und Innenbandriss im linken Knie zu. „Sie war fitter denn je und hinterlässt eine große Lücke“, sagt BSV-Trainer Daniel Stratmann. Immerhin kann er am Sonntag wieder auf Laura Glenzki zurückgreifen, die aus dem Urlaub zurück ist. „Wir müssen schauen, ob unsere Qualitäten gegen den Regionalliga-Absteiger ausreichen. Der spielstarke Gegner hat seine komplette Mannschaft zusammenbehalten“, so der Ostbeverner Übungsleiter weiter. „Immerhin haben wir gegen Ibbenbüren ja auch gewonnen.“